Preta Gil atualiza estado de saúde: 'Ressaca pós-químio está chata'

08/02/2023 | 21:33



Preta Gil voltou a falar sobre seu tratamento contra um câncer no intestino na tarde desta quarta-feira, 8. Nos stories, a cantora tranquilizou os fãs ao atualizá-los sobre seu estado de saúde.

A artista desabafou que vem sentindo mal-estar causado pela quimioterapia, mas garantiu que está se recuperando. Ela ainda agradeceu o apoio dos seguidores, amigos e familiares.

"Estou aqui, meus amores, não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós-químio está sendo mais chata", relatou em seu perfil no Instagram.

"Por isso, não gravei vídeo nem apareci por aqui. Mas estou super bem assistida pelos médicos e cheia de fé!", garantiu.

Anteriormente, Preta já havia detalhado os incômodos do tratamento: "A prostração, o cansaço, o enjoo e a tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima: um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro", disse.

Preta revelou que estava com câncer no dia 10 de janeiro e, recentemente, publicou um comunicado cancelando toda sua agenda de atividades no carnaval 2023 por conta do tratamento.