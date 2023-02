São Paulo envia bombeiros e médicos militares à Turquia

Da Redação



08/02/2023 | 19:16



O Governo de São Paulo enviou, nesta quarta-feira (8), uma equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar no salvamento e resgate das vítimas do terremoto de 7,8 graus na escala Richter, ocorrido na madrugada de segunda-feira (6), na região sul da Turquia e também no norte da Síria. Ao todo, 26 militares brasileiros foram escalados para a missão.

"Nossos bombeiros que estão indo para lá são profissionais que já atuaram em situações parecidas, especializados em resgate de estruturas colapsadas e também os médicos que têm expertises em operações especiais. Estamos oferecendo para a Turquia o que temos de melhor”, anunciou o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite.

No total, serão 42 policiais enviados - seis bombeiros de Minas Gerais, seis do Espírito Santo, 26 policiais do Estado de São Paulo e quatro especialistas do Governo Federal - que desempenharão missões de busca e salvamento de vítimas em estruturas colapsadas, ações humanitárias e assistência médica aos feridos.

Do efetivo paulista, 22 são do GAED (Grupo de Ações em Emergências e Desastres), dois são médicos da PM e dois oficiais da Defesa Civil. Além dos policiais, a equipe levará quatro cães de resgate e todo o material para cumprir a missão.

MATERIAIS

No total, serão cerca de 26m³ de material, pesando cerca de 5 toneladas de material, sendo 4 toneladas só de São Paulo. Materiais básicos para garantir a autossuficiência da equipe, como comida, água e remédios, também foram enviados, assim como ferramentas hidráulicas para rompimento de concreto ou madeira, material de corte, de uso geral e para escorar escombros, para trabalho em altura e atendimento pré-hospitalar, além de material para montar uma unidade médica para rápido atendimento.

CÃES

Dentre os bombeiros encontram-se quatro guias que atuarão com seus cães de salvamento para potencializar as chances de encontrar pessoas ainda com vida soterradas nos escombros.

Os cães de salvamento Joy, Mari, Hope e Malina acumulam vários salvamentos e vítimas localizadas dentro e fora do Estado de São Paulo e agora vão atuar em um país distante, em cenário que estima mais de 11.000 óbitos e muitos outros feridos e desaparecidos.

Além dos profissionais, cachorros e materiais também foram enviados à Turquia (Foto: Amanda Ramos/Divulgação)