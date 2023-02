Com gol do meio campo, Borussia Dortmund bate Bochum e avança na Copa da Alemanha

08/02/2023 | 19:04



O Borussia Dortmund está a três pontos da liderança do Campeonato Alemão e continua muito bem, também, na Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira, mesmo atuando fora de casa contra o Bochum, no Vonovia Ruhrstadion, ganhou por 2 a 1, se garantindo nas quartas de final da competição.

O time se une a Stuttgart, RB Leipzig, Union Berlin, Bayern de Munique, Freiburg e Eintracht Frankfurt, que já haviam garantido a vaga, além do Nuremberg, que também se classificou nesta quarta-feira após ganhar nos pênaltis.

O Borussia Dortmund abriu o marcador nos acréscimos do primeiro tempo. Após lançamento longo, o goleiro Riemann deixou a área para fazer o corte, mas saiu jogando errado. A batida foi nos pés de Emre Cam, no meio do campo. O meia dominou e bateu para o gol livre para enorme festa com os companheiros no banco de reservas.

Aos 20 da etapa final, a arbitragem anotou um pênalti para o Bochum após consulta ao VAR. Um chute de fora da área bateu na mão do defensor, que virou de costas no lance, em cima da linha. Apesar de o jogador não estar olhando para a bola, o arbitragem confirmou a falta. Stöger bateu forte e igualou o marcador.

A festa dos donos da casa durou pouco. Sete minutos mais tarde, em lançamento às costas da marcação, Bellingham surgiu livre e apenas rolou para Marco Reus colocar a equipe visitante novamente em vantagem. O experiente jogador havia entrado em campo logo após o empate.

EMOÇÃO ATÉ O FIM

O Nuremberg sofreu muito e necessitou dos pênaltis para eliminar o Fortuna Dusseldorf, após empate por 1 a 1 no tempo normal e nada de gols na prorrogação. Nas cobranças, viu todos os seus jogadores acertarem as cobranças, enquanto Niemiec desperdiçou para os visitantes.

Mesmo atuando em casa, o Nuremberg saiu em desvantagem, com gol de Kownacki aos 33 minutos do primeiro tempo. A vantagem durou até os acréscimos da etapa final. Aos 48, Duman igualou o placar, levando a partida para prorrogação e os pênaltis. Com gols de Gels, Duman, Gyamerah e Schindler, o Nuremberg abriu 4 a 3. Niemiec desperdiçou e viu Shuranova definir os 5 a 3.