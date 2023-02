Real bate Al Ahly com gols de Vinicius Junior e Rodrygo e vai à final do Mundial

08/02/2023 | 18:15



O Real Madrid derrotou com tranquilidade o Al Ahly, do Egito, por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes e vai enfrentar o Al Hilal na grande decisão marcada para este sábado, às 16h, em Rabat, capital do Marrocos. Os brasileiros deixaram a sua marca. Vinicius Junior marcou o gol de número 50 em 200 partidas pelo time merengue. Já Rodrygo anotou o terceiro da partida em linda tabela com Ceballos.

A equipe espanhola vai em busca do seu oitavo título mundial, o quinto desde que a competição passou a ser organizada pela Fifa. Já o Al Ahly terá o Flamengo pela frente na disputa do terceiro lugar no mesmo dia, às 12h30.

A escalação merengue reuniu os jogadores considerados titulares pelo técnico Carlo Ancelotti. Em campo, os dois times fizeram uma partida em ritmo lento, com pouca intensidade e raras chances de gol. No primeiro tempo, os egípcios tentaram abrir o placar em duas oportunidades, mas falharam nas conclusões. Rodrygo quase fez o primeiro gol, após carimbar a trave em ótima jogada individual.

Coube a Vinicius Junior a função de marcar. O atacante aproveitou bobeada da zaga adversária, entrou na área sozinho e encobriu o goleiro com um toque de qualidade. O segundo tempo mal começou e o Real Madrid ampliou o placar. Valverde aproveitou rebote do goleiro El Shenawy após chute de Rodrygo e anotou o segundo da partida.

Quando tudo parecia resolvido, o Al Ahly mostrou que não desistiria tão fácil. El Shahat foi derrubado dentro da área por Camavinga e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Maaloul deslocou o goleiro Lunin com categoria e fez o gol para o time egípcio, trazendo emoção à partida. A equipe se lançou ao ataque e tentou buscar o empate, mesmo sem tanta qualidade técnica.

No fim, Vinicius Junior foi derrubado dentro da área. A arbitragem precisou do VAR para marcar a penalidade. Diferentemente da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, Modric bateu mal e viu a cobrança ser defendida por El Shenawy. Aos 47 minutos, Rodrygo e Ceballos fizeram grande tabela na entrada da área, confundiram a defesa egípcia e o brasileiro marcou um bonito gol para selar a ida à decisão. Em um dos últimos lances da partida, o Real ampliou, com Arribas aproveitando rebote da zaga e chutando no canto.

Apesar da classificação à final do Mundial, o Real Madrid não vive bom momento no futebol espanhol. O time de Ancelotti perdeu para o Mallorca por 1 a 0 na última rodada e está na vice-liderança da LaLiga, a oito pontos do rival Barcelona. No dia 21, terá o primeiro confronto diante do Liverpool pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

FICHA TÉCNICA

Al Ahly 1 x 4 Real Madrid

AL AHLY - El Shenawy; Hany, Metwaly, Abdelmonem e Maaloul; Dieng (Tau), El Solia e El Shahat (Taher); Afsha (Kahraba), Abdelkader e Sherif (Fathi). Técnico: Marcel Koller.

REAL MADRID - Lunin; Nacho, Rudiger, Alaba e Camavinga; Tchouameni, Modric (Odriozola) e Kroos (Ceballos); Valverde, Vinicius Junior (Arribas) e Rodrygo (Mariano). Técnico: Carlo Ancelotti.

GOLS - Vinicius Junior, aos 41 minutos do primeiro tempo, Valverde, aos dois, Maaloul, aos 19, Rodrygo, aos 47, e Arribas, aos 53 do segundo.

ÁRBITRO - Andrés Matonte Cabrera (URU).

CARTÕES AMARELOS - Tchouameni, Abdelmonem.

PÚBLICO - 43.508 pagantes.

LOCAL - Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Marrocos.