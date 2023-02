Ronaldo Fenômeno está com o nome sujo e vai pagar dívida em 84 vezes

08/02/2023 | 18:10



Ronaldo Fenômeno andava bem sumido das polêmicas e recentemente encontrou uma nova para chamar de sua. De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ex-jogador de futebol está com o nome sujo.

Pois é, segundo o jornalista, o advogado de Ronaldo teria apresentado a adesão do jogador a um plano de pagamento de dívidas de IPTU com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E neste problema todo, o ex-atleta vai pagar em 84 parcelas as pendências sobre os impostos de dois imóveis na Barra da Tijuca, para assim tirar o seu nome dívida.

Mas se você está pensando que o valor é baixinho, você está bem enganado. Tudo porque a pendência sobre o primeiro endereço é de 90 mil reais enquanto o segundo é de 42 mil reais, em impostos não pagos.