RBD: MP do Rio abre investigação para apurar irregularidades na venda de ingressos

08/02/2023 | 17:01



O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades na venda de ingressos para o show da banda mexicana RBD, que ocorrerá no dia 19 de novembro na capital fluminense. O Inquérito Civil foi aberto após denúncias recebidas pela Ouvidoria do órgão.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital quer saber se houve erros de sistema na compra de ingressos, conforme representações formuladas ao MP, gerando "o que gerou desorganização e desrespeito à ordem da fila de compra nas bilheterias físicas, localizadas na Jeunesse Arena, na Barra, além de tumulto generalizado".

O MP afirma que medidas judiciais e extrajudiciais podem ser aplicadas. "A portaria de instauração do Inquérito Civil relata que os fatos descritos são passíveis de investigação e repressão por meio das medidas judiciais e extrajudiciais, já que violariam direitos coletivos", pontua o órgão, por meio de nota.

A Eventim, empresa que administra a venda dos ingressos, será notificada pela instituição, que terá 30 dias para esclarecer as reclamações e, se for constatado que houve falha, os motivos que levaram "e, em caso positivo, os motivos que ocasionaram a desordem na venda dos bilhetes".

A instituição afirma que outros órgãos de fiscalização foram oficiados. "A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj e o Procon também foram oficiados para que, no mesmo prazo, informem sobre a existência ou não de reclamação e/ou procedimento administrativo instaurado referente ao fato investigado", ressalta.

Em SP, o Procon já havia notificado a empresa que comercializa os ingressos e a deputada federal Erika Hilton pediu esclarecimentos sobre a venda das entradas ao show da banda, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro, e sobre um suposto esquema entre cambistas e a Eventim.