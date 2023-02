Novo single de Ludmilla vira assunto nas redes sociais

08/02/2023 | 16:10



Como você acompanhou, o clipe novo de Ludmilla já era assunto nas redes sociais antes mesmo de ser lançado devido a algumas fotos picantes da cantora e de Gabriela Versiani que foram reveladas. Na última terça-feira, dia 7, a cantora então lançou seu novo single, Sou Má, e foi parar nos Trending Tops.

Na produção, a funkeira foi parar atrás das grades! Mas calma, o nome de Lud ficou em alta no Twitter por conta destas cenas da produção em que ela está sendo presa. Vale dizer que o single foi super produzido com as cantoras Tasha e Tracia, com referências a filmes como Oito Mulhers e Um Segredos e Táxi, e a séries como La Casa de Papel.

Além disso, Ludmilla incluiu nomes de peso nos créditos: Beyoncé, Jay-Z e Pharrell Williams são vistos no aba Escrito por do Spotify. Ter a Queen-B nos créditos não é para qualquer uma, né?