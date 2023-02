Príncipe Harry vai estar no Reino Unido no dia da coroação de Rei Charles III, mas talvez não compareça ao evento

08/02/2023 | 15:10



Faltando três meses para a coroação do Rei Charles III, a dúvida da participação de Príncipe Harry e Meghan Markle permanece. Segundo o Daily Mail, a equipe da monarquia já não conta com a presença da ex-atriz, mas ainda tem esperança de que o filho de Diana participe.

Ainda de acordo com o jornal, os dois seriam convidados, mas após o lançamento do livro O Que Sobra, uma biografia de Harry, reuniões sobre a presença do casal têm sido feitas. Uma fonte disse que conselheiros sugeriram aos Sussex que aceitassem o convite, mas somente se ficassem em um lugar de destaque e que o título de Duque não fosse tirado deles.

O que chamou a atenção de imprensa internacional foi a agenda de Harry, já que o nobre estará no Reino Unido na data da coroação, dia 6 de maio - e ficará apenas 48h. A viagem de volta tem como motivo a celebração do aniversário de Archie, que nasceu no mesmo dia que o evento acontecerá.

Promovendo a polêmica...

Segundo o site Page Six, a equipe do ex-monarca e do programa de televisão Saturday Night Live estão conversando há quase um ano para que Harry apresente a atração por um dia. Essa ação seria feita para a promoção de seu livro biográfico O Que Sobra. De acordo com fontes todos estavam bem animados com a possibilidade, mas o acordo acabou.