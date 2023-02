STJD rejeita recurso e confirma o Guarani fora da Copa do Brasil

08/02/2023 | 14:25



O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta quarta-feira o pedido do Guarani para tentar a vaga na Copa do Brasil. O STJD negou a medida de garantia, espécie de mandado de segurança, que tentava assegurar o lugar do time de Campinas no torneio. Assim, a equipe campineira não conseguirá disputar a competição nacional.

O processo teve como relator Luiz Felipe Bulus e envolvia também a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Paulista de Futebol (FPF), Botafogo, de Ribeirão Preto, Criciúma e a Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O principal argumento do Guarani era que ele foi prejudicado por uma omissão do Regulamento Geral das Competições da CBF e que, com isso, teria que ter o direito de disputar a competição.

O Guarani alega que sofreria enorme prejuízo financeiro se não disputasse a competição porque ficou de fora do torneio após o Criciúma ter levado a melhor num sorteio extra realizado pela CBF, no dia 16 de janeiro. Esta foi a última cartada do Guarani para tentar entrar na competição pela Justiça desportiva.

ENTENDA O CASO

O Estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram estes: Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do Paulistão fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. No fim de dezembro, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

Além das competições estaduais, os dez melhores clubes no ranking da CBF que ainda não estão classificados por outros critérios também possuem direito à vaga. Foi justamente o último critério que ficou empatado entre Guarani e Criciúma, coincidentemente, com 4.128 pontos no Ranking Nacional de Clubes. A solução da CBF foi realizar um sorteio no dia 16 de janeiro, quando o Criciúma deu mais sorte.