Bolsas da Europa fecham mistas, após mercado reavaliar discurso de Powell

08/02/2023 | 14:22



Os mercados acionários europeus fecharam mistos nesta quarta-feira, 8, após arrefecerem ganhos na etapa final do pregão. Os negócios chegaram a repercutir positivamente o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ontem, mas tiveram dificuldades em sustentar o ímpeto, diante da cautela em Wall Street.

O índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,60%, a 15.412,05 pontos. O CAC 40, em Paris, caiu 0,18%, a 7.119,83 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, avançou 0,15%, a 27.160,73 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,67%, a 9.233,80 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,34%, a 5.903,45 pontos. As cotações são preliminares.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,26% a 7.885,17 pontos. Na máxima do dia, o índice renovou recorde intraday histórico, a 7.934,30 pontos. Para a AJ Bell, o movimento no mercado britânico foi influenciado pelo discurso de Powell, que "acalmou" investidores, ainda de olho no forte de resultado do relatório de empregos (payroll) da semana passada.

"Por enquanto, o sentimento positivo permitiu que o FTSE 100 alcançasse novos planaltos ensolarados, atingindo um novo recorde histórico", avalia o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould.

Segundo análise da Natixis, mesmo com o núcleo da inflação persistente na zona do euro e com as frequentes manifestações de que o BCE irá aumentar as taxas de juros novamente em 50 pontos-base (pb), o mercado parece estar ouvindo "informações seletivas". Mais cedo, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knoot, falou em evento que a inflação na região parece ter atingido seu pico.

Entre os destaques das empresas, está a TotalEnergies, que divulgou balanço hoje e, apesar de ter se juntado ao grupo de petrolíferas com lucros recordes em 2022, teve baixa de quase 2% na Bolsa de Paris. Com protestos contra a reforma da previdência proposta pelo presidente do país, Emmanuel Macron, a França vem registrando diversas greves, incluindo no setor de energia.

Também integrando o grupo da petroleira francesa em relação aos lucros, a Equinor teve alta de mais de 7,5% na Bolsa de Londres. Já o Société Générale anunciou que lucrou menos no quarto trimestre de 2022 ante mesmo período de 2021, em balanço publicado hoje. As ações do banco tiveram queda de quase 5%, em Paris.

*Com informações da Dow Jones Newswires.