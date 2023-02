Chuva em SP: Em um dia, capital registra metade do volume esperado para o mês

08/02/2023 | 14:18



A chuva que cobriu São Paulo ao longo desta terça-feira, 7, fez com que a capital paulista atingisse metade do nível de precipitação esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil do Estado. O temporal causou alagamentos em diferentes regiões da cidade e chegou a afetar o transporte sobre trilhos, além de outros transtornos.

Segundo a Defesa Civil, apenas nas últimas 24 horas o acumulado na cidade foi de 119 milímetros, enquanto a média climatológica para todo o mês é de 246 milímetros. O município mais atingido pela chuva na Grande São Paulo, depois da capital, foi Francisco Morato, onde o acumulado de água do dia chegou a 97 milímetros.

Em Osasco, um rapaz de 24 anos morreu ao tentar atravessar a enchente e ser arrastado pela correnteza. Uma pessoa também continua desaparecida no Parque São Lucas, na zona leste.

O temporal de verão também fez duas vítimas no Estado do Rio de Janeiro durante a última terça-feira: uma criança de dois anos, morta no desabamento de uma casa na Chácara do Céu, na Tijuca, na zona norte; e um homem de 27 anos, morto em Saquarema, na Região dos Lagos, ao ser atingido por um raio.

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) alertou para a possibilidade de pancadas de chuva na capital paulista ao longo das tardes desta quarta e da próxima quinta-feira, 9. A previsão é de que os temporais também continuem aparecendo ao longo das próximas semanas de carnaval.