Lea Michele relembra polêmicas envolvendo Glee: - Elas são parte da colcha de retalhos da minha vida

08/02/2023 | 14:10



Lea Michele relembrou as polêmicas e controvérsias que surgiram em 2020 envolvendo a relação com os colegas de Glee e seu comportamento no set durante entrevista à Interview Magazine. A atriz contou que teve muitas conversas esclarecedoras que a ajudaram a entender situação.

- Acho que esses últimos dois anos foram tão importantes para todos apenas sentarem e refletirem. Fiz muitos contatos pessoais. Mas o mais importante foi que todos dessem um passo para trás. Mais do que tudo, eu.

A artista, que conquistou o papel de Fannie Brice na produção da Broadway Funny Girl, revelou que aproveitou a oportunidade para mostrar um novo lado:

- Sou grata por ter esta oportunidade de aplicar as coisas que aprendi nos últimos dez anos de forma positiva. O que eu disse a mim mesma ao entrar em Funny Girl foi: Se eu não puder assumir meu papel de líder fora do palco de forma tão importante quanto meu papel como líder no palco, então eu não deveria fazer esse show. Porque isso sempre foi uma luta para mim. Portanto, ter essa oportunidade agora aos 36 anos como esposa e mãe - entrar nesse trabalho que vem com tanta pressão e muita responsabilidade - foi uma conquista muito, muito grande para mim.

Lea também contou como se sentiu quando as controvérsias da série vieram à tona.

- No final das contas, o que mais importa é como você faz as pessoas se sentirem. E você tem que deixar de lado seus sentimentos. As conversas que tive nos bastidores com algumas pessoas foram incrivelmente curativas e muito reveladoras para mim. Eu tenho feito isso por muito tempo e nunca vou culpar nada pelas coisas que passei na minha vida. Mas você também não pode ignorar essas experiências ou negá-las. Elas são parte da colcha de retalhos da minha vida. Quando recebi a ligação de que iria interpretar Fanny Brice, eu disse: Ok, isso pode ser muito importante para minha carreira, mas também é útil ter essa oportunidade de apresentar às pessoas quem eu sou agora.

E voltou a falar sobre a relevância do musical em sua carreira:

- Eu não acho que nada seja tão monumental quanto isso. Foi um processo realmente interessante. Literalmente começou em 2014, quando me pediram para fazer Funny Girl. Eu não queria fazer isso porque estava fazendo Glee, e estávamos fazendo muito de Funny Girl no programa. Então, quando essa versão de Michael Mayer [diretor de Funny Girl] apareceu e decidimos fazer outro projeto juntos, fiquei grávida. Quando finalmente recebi a ligação, eu disse: Isso é um grande negócio porque estou chegando em um momento tão crítico para este show. Ou vou ajudar a mantê-lo vivo ou não. Isso significa empregar pessoas, e isso é uma responsabilidade muito grande.