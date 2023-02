Prêmio Megafone, voltado para ativismo, está com inscrições abertas

Da Redação, com assessoria

A segunda edição do Prêmio Megafone – única premiação nacional para ativistas – está com inscrições abertas até 17 de fevereiro. Ao todo, são 14 categorias abertas a artistas e ativistas de todo o País, que produziram no Brasil, ao longo de 2022, trabalhos e ações de ativismo que contribuíram para a divulgação e o fortalecimento de alguma causa. A lista completa com a descrição de cada categoria, bem como o link para a ficha de participação e outras informações estão neste site.

As categorias do prêmio abrangem desde formas clássicas de ativismo como ação direta e marchas, até linguagens artísticas a exemplo de música e arte de rua, formatos jornalísticos como documentário e reportagem de mídia independente, além de manifestações contemporâneas do ativismo digital, como perfis de rede social, memes, entre outras que valorizam a criatividade combativa.

O Prêmio Megafone incentiva a inscrição de todo tipo de obra e ação independente de seu porte ou alcance. “Qualquer pessoa no Brasil, e principalmente o jovem, tem a possibilidade de se engajar naquilo que acredita e gerar um impacto positivo na sua realidade e na das pessoas a sua volta. Mas nem sempre essas pequenas ações são conhecidas ou reconhecidas – e é esse reconhecimento que a premiação oferece”, destaca Larissa Pinto, diretora do Engajamundo.

Do total de inscritos, 70 serão selecionados e os 14 vencedores serão revelados em março. Um júri especializado, composto por ativistas convidados pelas organizações realizadoras do Prêmio Megafone, avaliará a criatividade e a qualidade artística das produções. Cada ganhador receberá um megafone customizado e um troféu feito pelo artivista Mundano. Entre as organizações realizadoras estão Pimp My Carroça, Instituto Socioambiental (ISA), WWF-Brasil, Greenpeace, Engajamundo, Sumaúma, Hivos e Vozes Pela Ação Climática (VAC).