Finn Wolfhard indica que a quinta temporada de Stranger Things poderá ser lançada apenas em 2025

08/02/2023 | 13:11



Ao que tudo indica, os fãs vão precisar de forças para segurar a ansiedade pela quinta temporada de Stranger Things. Em uma entrevista com a GQ exibida no YouTube, Finn Wolfhard falou sobre a nova fase da série de sucesso da Netflix e acabou dando uma dica sobre a data de estreia.

Na dinâmica do vídeo, o ator respondeu perguntas feitas por admiradores da produção. Um deles escreveu:

Eu não acredito que a quinta temporada será a última da série. Quais são as suas melhores memórias de Stranger Things? Espero que vocês continuem amigos.

Em resposta, o intérprete de Mike confessou:

- Não acredito que já é a quinta temporada. Acho que terei 22 anos quando sair, e comecei a trabalhar no programa aos 12. Isso é insano. Poderei beber com Gaten, Caleb, Noah e todo o elenco na estreia de Stranger Things 5. Não poderia ter dito a mesma coisa na estreia da primeira temporada, o que me surpreende.

Por ter nascido em 23 de dezembro de 2002, a conta indica que a nova temporada da produção deverá ser lançada no final de 2024 ou apenas em 2025.