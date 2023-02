Guta Stresser relembra desentendimento com Pedro Cardoso nos bastidores de A Grande Família: - Briga pontual horrorosa

08/02/2023 | 13:10



A história de que os atores que participaram de A Grande Família na verdade não eram tão unidos assim é bem conhecida do público. Mas Guta Stresser revelou ao colunista Lucas Pasin que já virou a página da briga com Pedro Cardoso. No programa global que alegrava as noites dos telespectadores, os dois viviam o casal Bebel e Agostinho Carrara, que estava sempre metido em alguma encrenca.

Guta disse um pouco mais sobre a briga dos atores no evento de lançamento da biografia de Marco Nanini, seu pai Lineu na ficção:

- Claro que o elenco não se odiava. A gente não passou anos se odiando não. Foi uma briga pontual horrorosa que infelizmente acabou com uma amizade de muitos anos. Isso é página virada, é vida que segue.