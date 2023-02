Eliminada do BBB23, Tina atribui o adjetivo de vilão para Fred Nicácio: - Demorei para confirmar

08/02/2023 | 13:10



Na manhã desta quarta-feira, dia 8, Tina tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você para falar sobre a sua trajetória no BBB23. Terceira eliminada do reality, a angolana começou a conversa revelando os motivos de ter escolhido a cidade de São Paulo para morar.

- Estudar, na verdade. Eu fui casada, ele me trouxe para cá e São Paulo foi a cidade que eu me identifiquei naquela época, nessa busca de profissionalismo, tentar investir em uma carreira mais promissora. O Rio de Janeiro eu gostei demais, o calor já era um cenário muito mais parecido com Angola, que não era o que eu estava buscando na altura. São Paulo é a minha cidade, me identifiquei com a correria, metrô, trânsito, faculdade e trabalho. Acabei ficando por lá esses anos todos e me sinto realizada.

A ex-sister foi surpreendida com uma chamada de vídeo com a mãe, que está em Angola.

- Que surpresa gostosa! Estou só apanhando, mas é muito bom. Eu recebi um calor muito bom, vocês são os melhores.

Ao ser questionada se mudaria algo em sua trajetória, Tina respondeu que apenas pensaria em adotar outra abordagem no relacionamento com os colegas de confinamento.

- Como um traço da minha personalidade foi levantado muitas vezes pelos brothers na casa, talvez eu pensaria um pouco mais antes de rebater alguma discussão, mas não mudaria muita coisa, além disso. Foi o que eu falei ontem para o Tadeu, eu achei que a minha trajetória foi brilhante, apesar de ter sido já eliminada do jogo. Ter percebido que eu sou uma pessoa imperfeita foi brilhante para mim, reconhecer as minhas vulnerabilidades, minhas forças, eu estava numa zona que não é de conforto, precisei me posicionar, me defender e muitos dos meus sentimentos afloram à pele. Eu acho que o jogo tinha que ser do jeito que foi.

Tina contou que costuma usar maus o idioma umbundu com a família do que o português, por isso ficou muito emocionada quando Tadeu Schimidt lhe disse algumas palavras na língua quando foi eliminada.

- Ele disse que eu era uma pessoa muito especial e ele respondeu gratidão do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo como referência e uma identidade no jornalismo, que é a área que eu sou formada e pretendo trabalhar ativamente daqui para frente. Então foi fantástico em tão pouco tempo ele ter se esforçado. O trabalho de vocês é brilhante, mas foi questão de hora. Eu tinha sido indicada e ele conseguiu expressar. Foi uma coisa que me tocou muito. É desse jeito que eu falo com a minha mãe, que eu me comunico com meus antepassados quando estou em oração e que eu respondo. É a minha identidade, aprendi isso lá atrás com a minha avó. Quando eu tenho a oportunidade de falar o meu idioma, isso também acaba me diferenciando um pouco e trazendo um pouco dos valores que eu tenho para as pessoas que estão ao meu redor.

Ela ainda explicou o motivo de ter recusado o carinho de Gustavo quando foi indicada pelo líder ao paredão.

- Teria a mesma postura, eu não consigo mascarar os meus sentimentos. Naquele momento eu estava magoada, não pela indicação em si, porque eu esperava isso e verbalizei para o grupo onde estava inserida, mas foram as palavras ofensivas da sequência. Nunca fiz isso com ele e nenhum brother da casa, então achei completamente desrespeitoso e eu não posso querer mascarar os meus sentimentos. Eu tinha acabado de ser indicada, ele queria me abraçar. Extrema falsidade e eu acho que tem que respeitar os passos de cada um, apesar de a gente estar em convivência. Isso era um problema muito grande dentro da c asa.

Em seguida comentou os embates que teve com os brothers.

- Essa questão de a gente não estar na nossa zona de conforto e sob pressão pode aflorar traços nossos que podem nos prejudicar, seja no trabalho ou no game, como o BBB. Talvez se eu tivesse um pouco mais de calma e cautela, mudaria. Mas apesar de vários embates dentro da casa de forma direta, eu acho que metade da casa tive essa questão de ser direta, não foram situações repetitivas com nenhum dos brothers e eu acredito que não tenha recebido muito voto. Eu fui indicada pleo líder, não tive nenhum embate direto com ele. Acho que ele pegou uma dor geral da casa e se apoiou nisso. Tanto que a justificativa dele para mim foi extremamente fraca, porque eu acho ele um jogador extremamente inteligente, mas ainda está fazendo o jogo sonso e quando está no quarto dele é bem articulado. Eu já estava com essa sensação da falsidade no ar.

Após descobrir que Fred Nicácio estava por trás da estratégia de colocá-la no paredão, Tina ficou surpresa:

- Veio de Fred? Que isso, ele falou que me amava. Que coisa feia. O Brasil não viu isso não? Ele ainda ontem veio com o discurso de que a cobra vai mudando de pele, falando dele mesmo, agora estou entendendo. Vai mudando.

Em um papo descontraído, Ana Maria Braga e a ex-sister conversaram sobre laces e a apresentadora revelou que também não empresta seus cabelos. Em uma brincadeira em que a comandante do Mais Você mostraria adjetivos para Tina atribuir aos participantes do BBB23, a angolana disse que Alface é quem arrasa corações na casa, mas a pessoa que arrasou o dela foi Cara de Sapato. Bruno Gaga é fazedor de VT, enquanto melhor cozinheiro é Cristian, em seguida Cara de Sapato e Alface. Para finalizar, Fred Nicácio é vilão e mentiroso, ao que ela explicou:

- Para mim já era, mas demorei para confirmar. Eu estava ligada no jogo, outras pautas e ele nada de falar sobre aliança. Chamei ele antes de sair e disse que queria muito jogar comigo. Sabe a linguagem corporal, tudo bonitinho? Mas faz sentido também, os outros dois emparedados eram do quarto dele. Depois o choro e o eu te amo. Tem água aqui para eu digerir? Muita coisa.