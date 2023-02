Após Manoel Soares ganhar novo programa, internautas alfinetam Patrícia Poeta: Agora vai poder falar sem ser cortado

08/02/2023 | 12:10



Os internautas não perdoaram após Manoel Soares ser anunciado como o novo integrante do programa Papo de Segunda, da GNT. Nos comentários do anúncio, feito pela emissora através das redes sociais, alguns telespectadores comentaram sobre a polêmica da participação do apresentador no Encontro e alfinetaram Patrícia Poeta.

Caso você esteja por fora, a atual comandante do programa matinal da TV Globo é bastante criticada por supostamente não deixar que Manoel fale durante as transmissões ao vivo, ou por cortá-lo durante conversas.

Por isso, quando a GNT anunciou a chegada dele no já consagrado Papo de Segunda, a reação dos internautas foi a de celebrar esse novo passo na carreira de Soares.

Que ótimo. Manoel Soares é muito bom e não tem o espaço que merece, além do programa Encontro ser totalmente sem graça, Patrícia Poeta não deixa ele falar, o destaque é só pra ela, escreveu uma internauta.

Que bom, espero que os outros integrantes deixem o Manoel Soares falar, porque a Patrícia Poeta tem dias que ela nem bom dia ela dá pra ele, quando deixa ele no vácuo bebendo aquela caneca de chá, comentou outra.

Que massa!! Manoel agora vai poder falar sem ser cortado, interrompido ebaaaaa!, escreveu outra.

Apesar do novo desafio, o apresentador não deixará seu posto no Encontro.

Patrícia Poeta fala sobre sororidade

Enquanto isso, em suas redes sociais, Patrícia Poeta fez um post sobre a importância da sororidade, sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo entre as mulheres.

Em um longo texto, ela escreveu:

Um dos maiores prazeres que tenho é incentivar outras mulheres. Criada numa casa cheia de meninas, aprendi desde cedo que devemos ser unidas, torcer umas pelas outras e comemorarmos as vitórias, sem nunca deixar de sermos porto seguro nas tristezas. Para nós, não existe o impossível, somente o me dá 15 minutinhos que já acho uma solução. Mulheres são criadas tendo que ser guerreiras (afinal, ser mulher, não é fácil em nenhuma idade), mas sem perder a doçura. Somos mães, esposas, parceiras, amigas, profissionais? Fomos ao espaço, assumimos grandes empresas, ensinamos a ler e escrever, jogamos bola, combatemos o crime, ganhamos o Nobel da paz, literatura, economia, física e química, além de sermos alicerce da família. Somos abraços em dias frios e brisa suave e refrescante nos dias de ebulição. Somos o que quisermos, quando quisermos e da forma que desejarmos. Às vezes com medo e outras tão corajosas, somos capazes de mudar o mundo.Lendo tudo isso, você consegue ter um pouco da visão da potência que é ser mulher? Então não seja o tipo de pessoa pequena, mesquinha e coração amargo que cria rixa entre mulheres. Não seja a pessoa que separa, faz intrigas e tenta implodir trajetórias femininas conquistadas com muito suor.Mulheres, não se deixem envolver por esse papo de competição feminina, porque é fato: juntas somos mais fortes e imparáveis. Minha admiração a cada uma de vocês.