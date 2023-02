Obituário - 9 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Silvia Henrique Carrasqueira, 99. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Memorialista. Poeta. Contista. Seu livro “Saudades de Amar” é lindo. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ramon Pinheiro Gil, 95. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Metalúrgico aposentado. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Apolônio, 89. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Cenógrafo. Participou dos grandes momentos do Carnaval andreense. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Arnaldo da Silva, 88. Natural de Petrolina (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Afonso dos Reis Maria, 85. Natural de Baldim (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Ana Roque da Silva, 85. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Demeval Francisco de Mattos, 84. Natural de Glicério (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Costa Silva, 83. Natural do Lago do Junco (MA). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, na Capital. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Carmo, Capital.

Thereza de Jesus Regidoro Sanches, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Mario Conte, 96. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Emílio Trovo, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Antônio Laudo Renattini, 90. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Maria Adelina Boccia, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Hiroko Kawamura, 89. Natural de Guaxima, distrito de Conquista (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, na Capital.

Decilio Reis, 88. Natural de Boa Vista do Tupim (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Pedro Batessoco, 85. Natural de Irapuã (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Pereira da Silva, 82. Natural de Murici (AL). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Luiz Gentil, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

João Marcelino Coelho, 62. Natural de Ouro Branco (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Wanderlei de Souza de Barros, 57. Natural de Tarumirim (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Alexandre Fagundes Furlan, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Vendedor. Dia 3. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

José Esperoni, 89. Natural de Sumaré (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zoraide Andrade de Oliveira, 81. Natural de Santos (SP). Natural do bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sidney José Gorzoni, 81. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Engenheiro. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Martinez, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Advogado, foi procurador do Município de São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Mafalda Ferrazzi Riato, 81. Natural de Sarutaiá (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antonino Defensor de Matos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Aurora Bonassa Denove, 90. Natural de Itu (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria de Lourdes Duarte de Araújo, 81. Natural de Maribondo (AL). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Parque do Grande ABC, em Mauá.



RIBEIRÃO PIRES

Dirce Scomparin, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Regina Lúcia do Carmo, 78. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.