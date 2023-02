Azul vai lançar avião do Pateta em parceria com a Disney

Redação

Do Rota de Férias



08/02/2023 | 11:55



Desde outubro de 2021, a Azul Linhas Aéreas lançou quatro aeronaves temáticas em parceria com a Disney, com pinturas inspiradas nos personagens Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida. Batizada de “A Frota Mais Mágica do Mundo”, a ação irá ganhar outra novidade: um avião do Pateta, que deve ser inaugurado no final de 2023.

Frota Mágica e avião do Pateta

A nova aeronave, chamada “Pateta nas Nuvens”, se juntará aos outros quatro aviões da “Frota Mais Mágica do Mundo”, que operam em rotas domésticas em mais de 50 aeroportos em todo o Brasil.

“Este é um grande momento para nós, no qual celebramos o sucesso de ter uma frota inteira inspirada em nossos amados personagens Disney espalhando a magia do Walt Disney World por todo o país”, declarou Javier Moreno, da Disney Destinations. “O Brasil há muito tempo ocupa um lugar especial nos corações da nossa família Disney, desde a década de 1940. Sabemos que o Brasil ama a Disney, sendo o Walt Disney World uma escolha de férias incrivelmente popular entre os brasileiros. Os aviões celebram essa relação especial e estamos emocionados com a reação positiva que eles trouxeram”, completou.

