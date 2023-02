Ribeirão Pires abre inscrições para curso de Braille

Da Redação



08/02/2023 | 11:47



A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia, nesta quinta-feira (9), as inscrições para o Curso Regular de Braille - Escrita e Leitura. O prazo vai até o dia 17 de fevereiro.

O curso, que conta com carga horária de 40 horas e certificado de conclusão, tem o objetivo de disseminar o conhecimento da escrita e leitura Braille. Dessa forma, ampliar a capacidade de percepção daqueles que lidam com as pessoas com deficiência visual.

Por meio deste curso, nos últimos dois anos, a equipe de educação especializada formou, ao todo, 56 alunos, entre munícipes e profissionais da educação. As aulas vão acontecer nas modalidades presenciais e remotas e as matrículas devem ser realizadas na sede da Secretaria de Educação, localizada na Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193 - Jardim Itacolomy, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 14h às 16h30.

Para se inscrever, é necessário que o interessado seja morador de Estância ou trabalhe na rede municipal de ensino, e compareça com um documento com foto original e uma cópia, bem como um comprovante de residência atualizado.