Key Alves e Fred Nicácio xingam Larissa no BBB23 e web defende a sister: Merece respeito

08/02/2023 | 11:10



A madrugada no BBB23 foi marcada por mais uma polêmica! Dessa vez, os internautas ficaram incomodados após Key Alves e Fred Nicácio usarem palavras de baixo calão para descrever Larissa.

Tudo aconteceu no Quarto do Líder. Durante a conversa, a jogadora de vôlei contou que pegou a jovem encarando Gustavo. Vale lembrar que Key vive um affair com o rapaz desde o começo do programa.

- Ela lá no sofa, eu olhei ela tava assim, encarando ele. Ele cochilando e ela assim, olhando pra ele. O tempo inteiro.

Então Gustavo confirma e diz que a situação se repetiu em outro momento. E Key dispara:

- Ta vendo, que eu não to louca.

Então Fred Nicácio e Alves usam palavras como p*****a e c******a para descrever a sister.

Após a repercussão da cena, os internautas subiram uma hashtag com a frase: Lari Merece Respeito. E o perfil oficial da jovem se pronunciou no Twitter:

Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com TODOS na casa. Não é a primeira vez que o jeito da Sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: O lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém.

Eita!