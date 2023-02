No BBB23, Paula tenta ver partes íntimas de Cara de Sapato e web se revolta: O nome disso é assédio

08/02/2023 | 11:10



As relações dentro do BBB23 seguem dando o que falar na internet. Isso porque, na última terça-feira, dia 7, Paula Freitas protagonizou uma cena polêmica com Cara de Sapato. A biomédica puxou as roupas do lutador de MMA na tentativa de ver suas partes íntimas.

A brincadeira aconteceu no Quarto Oceano quando Cara de Sapato tentou trocar de modelito sem precisar se cobrir com o edredom. Ele então puxou a camiseta até o joelho, mas Paula apareceu e subiu a peça. O brother chegou a pedir que a moça parasse com a brincadeira, mas ela insistiu.

Na mesma hora, os internautas não perdoaram a atitude da participante.

O nome disso é assédio, disse um seguidor.

A Paula tentando tocar nas partes íntimas do Sapato enquanto ele trocava de roupa, isso não é brincadeira, isso é assédio, completou outro.

O Tadeu [Schmidt] falou da [relação tóxica da] Bruna [Griphao] e do Gabriel [Tavares], quero ver se ele vai falar desse assédio da Paula em cima do Sapato, porque se fosse ao contrário estava o maior auê aqui fora, disparou mais um.

E não foram só os internautas que acharam a cena um absurdo, não! A cantora e ex-BBB Naiara de Azevedo também se pronunciou nas redes sociais:

Odeio esse tipo de brincadeira, total desnecessária.