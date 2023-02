Da Redação

Do 33Giga



08/02/2023 | 10:55



Principais desenvolvimentos tecnológicos na indústria de apostas esportivas

Se você está procurando o melhor site para apostas esportivas deveria saber disso:

O advento da tecnologia ditou o ritmo acelerado em que a indústria do jogo se move hoje. Por exemplo, a análise de big data está sendo usada por apostas esportivas para melhorar a experiência do usuário em sites.

O resultado da tecnologia é o acesso a sites de apostas online mesmo quando as pessoas estão em trânsito. Com um smartphone, os apostadores podem consultar as cotações e os mercados em qualquer lugar, seja no trem ou no Uber.

Este artigo discutirá as principais tecnologias que impulsionam o setor de apostas esportivas.

As melhores tecnologias no coração dos jogos de azar esportivos

Aqui estão as melhores tecnologias que afetam o jogo esportivo:

Aplicativos para smartphones

A tecnologia mais significativa de todas é a introdução de aplicativos de apostas esportivas em smartphones. Anos antes de o smartphone ser adotado em massa, as pessoas tinham que caminhar até as casas de apostas para fazer apostas.

As apostas esportivas foram trazidas para a ponta dos dedos dos usuários de smartphones. Isso impulsionou um aumento na receita de apostas. Suponha que você peça a uma amostra aleatória de apostadores esportivos para escolher entre apostas móveis e lojas de apostas. Nesse caso, a grande maioria irá para apostas móveis. É por isso que a interface do usuário e a experiência em sites de apostas foram aprimoradas.

Quase todas as apostas esportivas têm seu próprio aplicativo para smartphone. Esses aplicativos estão disponíveis nos sistemas operacionais mais populares, garantindo que depósitos e saques sejam facilitados em um instante.

Realidade virtual

A realidade virtual permitiu que os sites de apostas esportivas atraíssem outra seção de entusiastas da tecnologia. Ao introduzir o VR para jogos ao vivo e até esportes simulados, mais pessoas ficaram curiosas para experimentar essa parte das apostas.

A realidade virtual também é altamente utilizada no setor de cassinos da indústria de jogos de azar. Hoje, existem designs espetaculares em cassinos VR que fazem toda a experiência parecer real.

Blockchain

A blockchain interrompeu vários setores, incluindo o setor de apostas esportivas. A primeira e mais comum aplicação da tecnologia blockchain é o bitcoin. Os comerciantes de comércio eletrônico estão aceitando cada vez mais o Bitcoin como método de pagamento.

Como resultado, as apostas esportivas também começaram a utilizar criptomoedas como meio de depósitos e saques. Um dos principais benefícios da moeda digital é o alto nível de segurança cibernética e anonimato que ela oferece.

Primeiro, é difícil hackear uma carteira criptográfica por causa das medidas de autenticação de dois fatores. Em segundo lugar, os apostadores podem manter a parte de apostas de suas vidas privada, já que as carteiras criptográficas não coletam informações pessoais.

Outra maneira pela qual a tecnologia blockchain revolucionou a indústria de apostas esportivas é através da introdução de aplicativos descentralizados. Algumas casas de apostas criam aplicativos descentralizados em plataformas como Ethereum para abrir um novo mercado-alvo.

Transmissão ao vivo

A transmissão ao vivo é outra tecnologia que abriu um fluxo de receita para as apostas esportivas. Anos atrás, os apostadores esportivos nunca presumiram que os jogos ao vivo seriam assistidos em sites de apostas esportivas, mas estão prontamente disponíveis.

A transmissão ao vivo melhorou, especialmente com redes 4G e 5G para reduzir o buffer. Em termos de receita, a transmissão ao vivo de um jogo no site de uma casa de apostas aumenta a chance dos apostadores apostarem em jogos ao vivo.

Melhores opções de pagamento

Devido à forte dependência da tecnologia em diferentes setores, os hackers estão aproveitando isso para violar a segurança dos serviços online. As apostas esportivas online costumavam ser atingidas por hacks no passado. Essas penetrações de segurança geralmente levavam os clientes a ter seus detalhes financeiros vazados.

No entanto, hoje, as apostas esportivas utilizam métodos de criptografia experientes para armazenar os dados financeiros dos clientes. Isso tornou mais difícil para um cibercriminoso acessar seus dados pessoais ou dados de internet banking.

Conclusão

As apostas esportivas em diferentes regiões do mundo estão obtendo receitas maiores a cada ano, e as inovações tecnológicas impulsionam isso em grande parte. Os melhores desenvolvimentos tecnológicos que impulsionaram o setor de apostas esportivas incluem aplicativos para smartphones, melhores opções de pagamento e tecnologia blockchain. Algumas outras inovações tecnológicas incluem transmissão ao vivo e realidade virtual.