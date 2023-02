Hogwarts Legacy: versão digital já está disponível no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Warner Bros. Games anuncia hoje (8) que Hogwarts Legacy, seu novo RPG de ação de mundo aberto single player, já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC em sua Edição Deluxe Digital. As opções Edição Deluxe Física e Edição Standard Digital serão lançadas na sexta-feira (10).

Desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. Games sob o selo Portkey Games, Hogwarts Legacy apresenta uma história original que coloca os jogadores no centro de sua própria aventura no Mundo Bruxo.

Na trama, os jogadores chegam a Hogwarts como um novo aluno do quinto ano. No início da aventura, os usuários podem personalizar a aparência de seu personagem com uma variedade de opções para ser a bruxa ou o bruxo que desejam ser. Eles escolherão, ou serão selecionados, para uma das quatro casas – Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina –, se encontrarão com colegas em seus salões comunais e assistirão a aulas como Feitiços, Defesa Contra as Artes das Trevas, Herbologia e Poções, em que conhecerão seus professores, aprenderão a lançar feitiços, a cultivar plantas mágicas, a preparar poções e muito mais.

Além de aulas e feitiços, os jogadores terão acesso a um amplo conjunto de upgrades e talentos que visam ajudá-los a progredir como bruxos ou bruxas. Eles podem completar desafios em todo o mapa como uma oportunidade de ganhar experiência e aumentar suas habilidades. O jogo de mundo aberto permite, ainda, que os usuários percorram livremente o Castelo de Hogwarts e as terras circundantes, incluindo locais novos e também já conhecidos do mundo mágico, como Hogsmeade e Floresta Proibida.

O mundo de Hogwarts Legacy é cheio de magia e repleto de ação, no qual os jogadores voam em vassouras, montam feras mágicas e lutam contra inimigos como trolls, aranhas e bruxos das trevas. Ao longo do caminho, eles descobrirão um mundo expansivo cheio de perigos ligados ao passado há muito esquecido do Mundo Bruxo, e uma habilidade incomum que só eles possuem. Os jogadores também encontrarão missões e cenários que apresentarão escolhas difíceis e determinarão no que eles acreditam.

