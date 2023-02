Charge - 8 de fevereiro de 2023

Seri



08/02/2023 | 10:47



O julgamento de ações com tema de saúde levaram até 457 dias para um desfecho nos Fóruns da região em 2021, segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O maior tempo de espera foi na Justiça de São Caetano, onde o período máximo de tramitação em 2020 era de 174 dias.

Mesmo com o trâmite lento, entre 2020 e 2021, foram registrados 1.200 novos processos relacionados à saúde no Grande ABC. Os casos de fornecimento de medicamentos foram os mais expressivos, ao somarem 500 processos nos Fóruns da região (41,7% do total). Os processos de tratamento médico-hospitalar, como cirurgias e denúncias por erros médicos, ficam em segundo lugar entre os mais recorrentes (22,4%).