Bayern de Munique contrata novo preparador de goleiros após crise com Neuer

08/02/2023 | 10:32



Vivendo momento difícil internamente, o Bayern de Munique contratou nesta quarta-feira um novo preparador de goleiros. Michael Rechner vai substituir Toni Tapalovic, demitido de forma surpreendente no fim de janeiro. A saída inesperada causo mal-estar no elenco, principalmente entre o experiente goleiro Manuel Neuer e a diretoria do clube alemão.

Rechner estava no Hoffenheim, rival do Bayern no Campeonato Alemão, e foi anunciado sem que o Bayern revelasse detalhes sobre seu contrato. Ele vai substituir Tapalovic, demitido no dia 23 de janeiro pelo diretor esportivo, Hasan Salihamidzic, por "diferenças sobre as formas e meios de se trabalhar em conjunto".

Extraoficialmente, Tapalovic teria sido dispensado após 11 anos e meio de trabalho no Bayern por estar próximo demais dos jogadores, principalmente Neuer. De acordo com a imprensa alemã, o então preparador de goleiros do Bayern estava vazando informações da comissão técnica para o elenco.

A demissão de Tapalovic afetou diretamente Neuer, que era muito próximo do preparador de goleiros. Eles são amigos pessoais desde a época em que trabalharam juntos no Schalke. Tapalovic é até padrinho de casamento do goleiro do Bayern e da seleção da Alemanha. Neuer disse que a saída inesperada do preparador foi "a pior coisa que já experimentou em sua carreira".

A troca de preparador de goleiros acabou gerando uma crise interna no clube, principalmente depois de Neuer dar longas entrevistas a dois veículos de imprensa nos últimos dias. Em ambas, fez críticas à diretoria do Bayern pela saída de Tapalovic.

"Não entendi nada. Isso realmente me abateu. Ele não trabalhava apenas para mim há 11 anos e meio, mas para todos os goleiros, para a comissão técnica e para o clube. Nós conseguíamos separar a vida pessoal da vida profissional. Foi um golpe pra mim, quando eu já estava no chão. Senti que meu coração tinha sido arrancado", disse Neuer, que foi cortado do restante da temporada do Bayern por conta de uma fratura na perna.

As declarações do experiente goleiro geraram rápida repercussão interna no time alemão. Dirigentes do clube, como o ex-goleiro Oliver Kahn e Salihamidzic, vieram a público para rebater os comentários. Até o técnico Julien Nagelsmann reprovou a atitude de Neuer. "Eu, se estivesse no lugar dele, não teria dado a entrevista", afirmou o treinador.