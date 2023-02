Tramitação de ações na Justiça sobre saúde levam até 457 dias na região

Beatriz Mirelle



O julgamento de ações com tema de saúde levaram até 457 dias para um desfecho nos Fóruns da região em 2021, segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O maior tempo de espera foi na Justiça de São Caetano, onde o período máximo de tramitação em 2020 era de 174 dias.



Mesmo com o tramite lento, entre 2020 e 2021, foram registrados 1.200 novos processos relacionados à saúde no Grande ABC. Os casos de fornecimento de medicamentos foram os mais expressivos, ao somarem 500 processos nos Fóruns da região (41,7% do total). Os processos de tratamento médico-hospitalar, como cirurgias e denúncias por erros médicos, ficam em segundo lugar entre os mais recorrentes (22,4%).



De acordo com o advogado José Santana Júnior, especializado em direito médico, a pandemia é a principal justificativa para a demora na tramitação. Apesar disso, os processos de saúde têm um retorno rápido. “Nos primeiros dias, já conseguimos o objetivo da ação, seja falta do remédio ou pedido de cirurgia. Todos os processos, não apenas de saúde, sofreram interferências por causa da crise sanitária. O que leva mais tempo é o julgamento, o parecer se haverá indenização, por exemplo. Isso pode chegar até um ano e meio".



Com o isolamento social, o advogado esclarece que os funcionários não iam aos Fóruns e muitas documentações seguiam de forma remota. “O andamento do sistema judiciário foi prejudicado, mas os juízes estiveram de plantão para questões de saúde, que são sempre urgentes. A gente pede a liminar e a decisão é rápida considerando a gravidade de cada situação". A ausência de medicamentos do SUS (Sistema Único de Saúde) se dá pela altas solicitações no setor público. Em relação ao tratamento médico-hospitalar, Santana Júnior afirma que a educação durante a pandemia também influenciou a demanda por processos deste tema.



“Nos últimos anos da faculdade de medicina, os estudantes sofreram muito. Começaram a trabalhar antes para atuar na linha de frente contra a Covid-19. Perderam aulas e cometeram erros”, relembra. “Outras doenças também continuaram acontecendo. Os hospitais não estavam preparados para lidar com tantos casos e adiaram ou suspenderam muitas cirurgias. Além disso, diversos profissionais dobraram os turnos e isso gera consequências para a efetividade dos procedimentos.”<EM>



SOLICITAÇÕES

Para desafogar o sistema judiciário, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) criou a plataforma Cejusc Saúde (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Área da Saúde) em dezembro. Nela, o cidadão pode solicitar o fornecimento de remédios previstos na lista do SUS, mas que estão indisponíveis nos postos. “Todos têm direito à saúde e o novo sistema é uma alternativa à judicialização, oferecendo uma resposta rápida e menos custosa para todos os envolvidos”, disse a desembargadora do TJ-SP Vera Angrisani em nota.



O portal é um convênio entre Justiça Estadual de São Paulo, Justiça Federal, Ministério da Saúde, Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo, Cosems-SP (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), Ministério Público e Defensoria Pública. “A plataforma é uma maneira de diminuir a demanda do judiciário. Sempre recomendamos que antes de entrar com o processo, o cidadão esgote todas as solicitações administrativas e essa é mais uma alternativa”, aconselha Santana. No site do TJ-SP, reforça-se também que caso a questão não seja solucionada, o cidadão poderá ingressar com processo na Justiça.