Bianca Andrade explica sumiço das redes sociais: Internada mais uma vez

08/02/2023 | 09:11



Bianca Andrade apareceu nas redes sociais para explicar porque anda sumida. Nas imagens, a influenciadora e empresária aparece em um quarto de hospital, onde ela afirmou estar internada.

Em seu relato, ela contou:

- Gente, deu ruim pra mim, ai to rindo de desespero um pouco de... Gente, então apareci, fiquei sumidinha por motivos de enfermidade, gente deu ruinzinho pra mamãe, estou aqui internada mais uma vez e seguinte, calma, vou explicar, nada de novo. As pessoas que me acompanhavam já devem saber desse meu quadro de nefrite, amigdalite. Eu tenho uma doença crônica no rim, que se chama nefrite, que por enquanto é muito tranquila de lidar. O problema é que quando eu tenho amigdalite, fecha a garganta. Só que como eu tenho a nefrite, toda vez que inflama minha garganta, vai para o meu rim, ai meu xixi fica vermelho.

E continua:

Fiquei um tempão sem nada, tava princesona e aí tive amigdalite, pior que é sempre igual, dois dias antes do negócio pegar fogo começo a sentir o corpo mole, aí começo a ficar ansiosa porque sei o que vai vir.