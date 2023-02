Sem Xolo Maridueña, Bruna Marquezine curte festa pós-Grammy com Sasha Meneghel em Los Angeles

08/02/2023 | 09:11



Bruna Marquezine não perde tempo - e aproveita mesmo a vida! A atriz foi vista em Los Angeles, nos Estados Unidos, curtindo a balada do pós-Grammy ao lado de Sasha Meneghel e João Figueiredo.

No clique publicado nos Stories do Instagram da modelo brasileira Mari Fonseca, o grupo apareceu reunido na festa, e até mesmo o suposto novo affair do cantor canadense Shawn Mendes estava por lá, a quiropraxista Jocelyne Miranda.

Contudo, o que chamou mesmo a atenção foi que Xolo Maridueña, com quem Marquezine supostamente estaria tendo um relacionamento, não marcou presença. Os dois dividiram tela no filme Besouro Azul, da DC Comics, e, desde então, não se desgrudavam.