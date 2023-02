Tiago Ramos nega namoro com mãe de Neymar Jr.: Eu não voltei com ninguém

08/02/2023 | 09:10



Tiago Ramos decidiu colocar um fim nos rumores de que teria reatado o relacionamento com Nadine Gonçalves. Em entrevista para o programa Fofocalizando, o influenciador e ex-A Fazenda ainda ficou incomodado por ser constantemente procurado para falar sobre o assunto.

- As pessoas só me procuram para saber de alguma fofoca ou coisa do tipo, mas eu não voltei com ninguém, não. E, se eu tivesse voltado, as pessoas saberiam pela minha boca, entendeu?

Ramos e Nadine se envolveram em boatos após a mãe de Neymar postar foto com um amigo que eles têm em comum. Depois do clique, muitos internautas começaram a especular que eles poderiam estar no mesmo lugar. Vale lembrar que os dois tiveram um romance em 2020.