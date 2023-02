AIE: demanda por energia na UE cai 3,5% em 2022, com alta de preços

08/02/2023 | 09:02



A demanda por energia na União Europeia (UE) teve uma queda de 3,5% em 2022, em meio à escalada dos preços e gargalos na cadeia de abastecimento, como consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia. A análise é da Agência Internacional de Energia (AIE) e consta em relatório divulgado nesta quarta-feira, 8.

Segundo a AIE, a temperatura amena durante o inverno europeu também contribuiu para a queda do consumo de eletricidade no setor industrial.

Na análise da agência, a demanda e o fornecimento de eletricidade em todo o mundo estão se tornando cada vez mais dependentes do clima, o que leva a AIE a argumentar a favor da aceleração da descarbonização e da transição para energias limpas no mundo, destacando as condições climáticas atípicas do ano passado, incluindo a seca na Europa e as ondas de calor na China e na Índia.

Devido a essa maior dependência de fatores climáticos, a AIE afirma que é crucial aumentar a flexibilidade dos sistemas de energia em todo o mundo, garantindo maior abastecimento e resiliência das redes.