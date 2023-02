Instagram anuncia “Modo Silencioso” para ajudar na concentração

Dayara Freire

Para melhorar a experiência do usuário, o Instagram anunciou uma nova função que oculta as notificações do aplicativo por um determinado período. O recurso, chamado “Modo Silencioso”, foi desenvolvido para ajudar na concentração dos usuários.

Assim como outras ferramentas de foco do sistema Android e iOS, a novidade permite estipular horários específicos para não receber notificações. Assim, ao enviar uma mensagem via Direct para o perfil que está com a configuração habilitada, por exemplo, a plataforma mandará um aviso automático informando que o “Modo Silencioso” do Instagram está ativado.

Público adolescente

Embora o recurso se aplique a todos os usuários, o “Modo Silencioso” do Instagram foi projetado para estimular o público adolescente a ativar a função durante o tempo de estudo. De acordo com a plataforma, o aplicativo enviará uma mensagem incentivando o uso da ferramenta.

No momento, o novo recurso está disponível apenas para usuários de seis países. São eles: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. Entretanto, deve chegar ao Brasil nos próximos meses.