Fitch eleva previsão de alta do PIB da China em 2023, de 4,1% a 5%

08/02/2023 | 08:25



A Fitch Ratings revisou nesta quarta-feira (8) sua previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2023 para 5%, ante 4,1% anteriormente. A mudança reflete o fato de que o consumo e a atividade econômica na China estão se recuperando em ritmo mais veloz do que o esperado, após Pequim decidir abandonar a política de "covid zero" no fim do ano passado, diz a agência de classificação de risco, em comunicado.

Analistas da Fitch esperam que a recuperação chinesa seja liderada principalmente pelo consumo, mas alertam que "os depósitos incomumente altos de 2022 não serão destinados exclusivamente ao consumo, uma vez que também refletem uma retirada de ativos de imóveis e outros investimentos que pode se reverter em 2023".

Apesar da revisão para cima, a Fitch espera que a recuperação econômica em 2023 seja menos vigorosa do que a de 2021, quando o PIB chinês se expandiu 8,4%.