Santos contrata meia Daniel Ruiz, jovem promessa do futebol colombiano

07/02/2023 | 21:12



Pouco depois de anunciar o retorno de Lucas Lima, nome que tem uma história de alegrias e decepções na Vila Belmiro, o Santos anunciou a contratação do meia Daniel Ruiz, de 21 anos, promessa do futebol colombiano. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube santista, a jovem aposta chega com um contrato de empréstimo junto ao Millonarios. O vínculo é válido até o fim de 2023 , com opção de compra e valor fixado.

Revelado pelo Fortaleza de Cota, da Colômbia, chegou ao Millonarios em 2021 e ganhou espaço rapidamente, apesar de jovem. Durante o ano passado, somou nove gols e cinco assistência em 57 partidas. No total, esteve em campo 102 vezes pelo time de Bogotá, com 13 bolas colocadas na rede e 12 assistências.

Ao anunciar o reforço, o Santos o descreveu como um meia de criação que "se destaca pela facilidade no drible, capacidade para dar bons passes e lançamentos, além de também encontrar espaços entre as linhas". As características descritas são as mais necessárias para o atual elenco do Santos, que não tem sofrido com a falta de criatividade no meio de campo.

Por isso, os dois reforços anunciados nesta terça são da mesma posição. Nenhum deles, contudo estará à disposição de Odair Hellmann para o jogo desta quarta-feira, contra o São Bento, na Vila Belmiro.

Com as duas novidades, o Santos soma sete reforços para a temporada de 2023. Antes de Daniel Ruiz e Lucas Lima, o clube contratou o zagueiro Messias, o atacante Mendoza, o lateral-direito João Lucas, o meia Dodi e o goleiro Vladimir. Nos próximos dias, mais reforços podem ser anunciados.