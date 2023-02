Brasileiro de time turco estava de folga e escapou de terremoto por acaso

07/02/2023 | 19:42



Uma viagem de folga evitou que o atacante brasileiro João Figueiredo, ex-Atlético Mineiro, estivesse em Gaziantep, onde atua pelo time de mesmo nome, no momento em que a cidade foi atingida pelo forte terremoto que atingiu diversas regiões da Turquia e Síria. O abalo do terremoto de magnitude 7,8 já deixou mais de 5 mil mortos.

Em entrevista ao Estadão, o atacante de 26 anos contou que aproveitou o dia livre para visitar Antália, cidade ao sul da Turquia conhecida pelas praias e que fica a 500 quilômetros de Gaziantep. Apesar da distância, ele conta que o sismo foi sentido na região. Ele estava dormindo quando sentiu o tremor.

"Por volta das 4h30 da manhã acordei com o barulho do lustre balançando. Há cerca de um mês e meio teve um pequeno tremor em Gaziantep também, pensei que seria mais um normal. Acordei com o pessoal do clube, família, amigos me ligando pela manhã", conta.

João relata que passou a acompanhar as notícias sobre o terremoto pela televisão e buscou notícias dos colegas de time. Segundo ele, parte do elenco deixou a cidade de carro, enquanto outros estão alojados no centro de treinamento do clube. Todos passam bem.

Na segunda-feira, o jogador também usou as redes sociais para comunicar aos seus seguidores que estava em segurança. As publicações da sua conta oficial no Instagram recebeu diversos de comentários perguntando sobre a sua situação no país depois da tragédia "Passando para dizer que estou bem e seguro, graças a Deus! Obrigado a todos pelas mensagens", publicou horas após o abalo.

Formado pelo Atlético-MG, João Figueiredo teve passagens pelo futebol da Lituânia, Grécia e Emirados Árabes até chegar à Turquia, em 2021. O Gaziantep atualmente ocupa a décima colocação do campeonato nacional.

EX-CHELSEA É RESGATADO E GOLEIRO ESTÁ ENTRE OS MORTOS

Um dos times mais afetados pelo terremoto na Turquia foi o Hatayspor, da província de Hatay. Christian Atsu, ex-jogador de Chelsea e Porto, ficou horas desaparecido sob os escombros um dia após marcar o gol da vitória sobre o Kasimpasa Spor Kulübü. Ele foi resgatado nesta terça e está "recebendo atendimento" médico, de acordo com a Federação de Futebol de Gana.

O técnico do Hatayspor, Volkan Demiral, fez um apelo aos seus seguidores por meio das redes sociais na segunda-feira. Entre lágrimas, o ex-goleiro da seleção turca e do Fenerbahçe, pediu ajuda para o resgate dos jogadores da sua equipe que ainda estão sob os escombros.

"Quero que enviem todos os recursos que tiverem", diz Demirel para a câmera antes de cair no choro. "Por favor, por favor, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo aqui", disse o treinador com a voz embargada.

O goleiro Ahmet Eyüp Türkaslan, que defendia o Yeni Malatyaspor, foi encontrado morto sob os escombros. A informação foi confirmada pelo treinador da equipe, Yilmaz Vural, que afirmou que a mulher do atleta foi retirada com vida dos escombros.

O governo turco anunciou a suspensão de todas as competições esportivas. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que este é o pior terremoto que o país sofreu desde 1939. Cerca de 45 países ofereceram ajuda para acelerar os esforços de resgate e salvar o maior número possível de pessoas entre os que ainda estão presas sob os escombros.