Lucas Lima anuncia volta ao Santos, pede desculpa e recebe apoio de Neymar

07/02/2023 | 19:35



O meia Lucas Lima anunciou nesta terça-feira que está de volta ao Santos, time no qual viveu a melhor fase de sua carreira. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador de 32 anos confirma o acerto e pede desculpas pela forma como deixou a Vila Belmiro em 2017 para acertar com o rival Palmeiras, após não renovar o contrato com o time do litoral paulista.

"Eu estou voltando. Motivo de muito orgulho não só para mim, mas para toda a minha família. Queria deixar um recado para vocês: queria pedir desculpas por todas as vezes que magoei, que feri, para todos os torcedores, para o Santos também. Sei que não geri da melhor forma tudo o que aconteceu na minha carreira. Me arrependo, mas graças a Deus estou tendo uma nova chance, uma oportunidade de voltar e escrever uma nova história no lugar onde eu fui mais feliz na vida, fui para a seleção e tive títulos", diz o meia.

Depois de jogar a última temporada pelo Fortaleza, emprestado pelo Palmeiras, Lucas Lima estava sem clube desde o final de seu contrato com o clube alviverde no final do ano passado. Quando seu nome passou a ser especulado no Santos, a repercussão foi negativa entre parte da torcida. Os dias na Vila são de tensão por causa da crise vivida pelo time no Paulistão, tanto que houve uma invasão no CT Rei Pelé na semana passada, por isso a diretoria foi cautelosa ao conduzir a negociação. A posição de meia é uma das mais carentes do elenco santista.

O anúncio do retorno foi seguido por uma mensagem de apoio de peso. Agenciado pela NR Sports, empresa do pai de Neymar, Lucas Lima recebeu um recado do craque do Paris Saint-Germain, de quem é amigo. "Boa Sorte, irmão. Vai com tudo", escreveu o jogador da seleção brasileira ao compartilhar o vídeo do novo reforço santista.

Lucas Lima era muito querido pelos santistas antes do polêmico acerto com o Palmeiras,. Costumava provocar o time alviverde, inclusive em postagens nas redes sociais. Quando trocou de lado, continuou com provocações e chegou a dizer que na equipe palestrina teria a oportunidade de "jogar em estádio lotado".

Foi com a camisa do Santos que o meia viveu o seu melhor momento na carreira, chegando a ser convocado para a seleção brasileira e observado por clubes europeus. Ele foi afastado pela diretoria santista depois de acertar pré-contrato com o Palmeiras. No rival, ele não mostrou o bom futebol de outrora, amargando a reserva em boa parte de sua passagem, até ser emprestado ao Fortaleza no meio de 2021.