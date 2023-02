Yuri Alberto trabalha normalmente e deve reforçar o Corinthians em São Bernardo

07/02/2023 | 18:23



Yuri Alberto desfalcou o Corinthians contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Paulistão, e também na última rodada, diante do Botafogo, acusando dores no tornozelo direito. Nesta terça-feira, o atacante trabalhou normalmente e pode ser a novidade diante do São Bernardo.

O jogador foi ao campo no CT Joaquim Grava com os demais companheiros e não acusou o problema que vem atrapalhando neste início de temporada. Yuri Alberto correu, fez exercícios físicos e chutou algumas bolas em uma mini trave no centro do gramado.

Após as atividades, o atacante usou suas redes sociais para mostrar que já não sente mais as dores no tornozelo. Com imagem chutando uma bola ele escreveu: "Dia de treino forte no CT Dr. Joaquim Grava", e um "melhorando" com emoji de mãos juntas agradecendo pela recuperação.

O jogo com o São Bernardo será na quinta-feira, no Estádio Primeiro de Maio, no ABC, e pode encaminhar a vaga corintiano às quartas de final em caso de novo triunfo - seria o quarto seguido. O rival, porém, vem bem na competição, em segundo no grupo D, atrás apenas do Palmeiras, e com a quarta melhor campanha no geral.

Para a partida, é possível que Fernando Lázaro mais uma vez rode o elenco. Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e Fagner seriam os cotados para ganhar descanso. Serão dois jogos seguidos longe de casa antes do clássico com o Palmeiras. Depois de ir ao ABC, o Corinthians vai encarar a Portuguesa no Mané garrincha, em Brasília.