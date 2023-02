Ex-esposa de Arnold Schwarzenegger revela período difícil após descobrir traição: Eu nunca havia permitido me sentir fraca

07/02/2023 | 16:10



Em participação no podcast Making Space with Hoda Kotb, Maria Shriver, ex-esposa de Arnold Schwarzenegger, revelou sobre o difícil período que passou após descobrir a traição de seu ex-marido. A apresentadora e o ator se casaram em 1986, e tiveram quatro filhos ao longo dos anos. Em 2011, o casal se separou quando veio a público o affair de Schwarzenegger com a governanta Mildred Patty Baena, e a descoberta de outro filho do ator, Joseph Baena. Apenas em 2021 o divórcio foi assinado.

Durante o podcast, Shriver explicou ter ido para um convento após a descoberta. A apresentadora relata que queria buscar ajuda no local por estar se sentindo invisível, tanto no relacionamento fracassado quanto em sua família. Maria é filha de Eunice Kennedy, irmã do presidente John F. Kennedy.

- Eu cresci me sentindo invisível em uma família muito conhecida, uma família famosa. Havia muitas personalidades naquela família. Eu era como um barulho no mundo. Lá me deram permissão para me sentir fraca. Eu nunca havia me permitido sentir, me sentir vulnerável, me sentir fraca e ficar de joelhos, disse Shriver sobre seu período no convento.