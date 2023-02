Caixa fará recadastramento do Bolsa Família com trabalhadores ilegais do garimpo

07/02/2023 | 16:04



A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou nesta terça-feira, 7, que o recadastramento de beneficiários do Bolsa Família pode contar com trabalhadores do garimpo. "Garimpeiros muitas vezes são pessoas carentes utilizadas por grandes grupos econômicos, vivem em situação precária", disse a dirigente. "Vai ter o recadastramento do Bolsa Família com esse olhar."

Ao lado da presidente da Caixa, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, endossou a intenção e lembrou que a mudança de nome do programa social, de Auxílio Brasil para Bolsa Família, terá de ser feita via projeto de lei ou Medida Provisória.

O texto terá a permissão para que os cartões de benefícios tenham a função de débito.

Dias ainda afirmou que a pactuação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) terá um olhar especial para indígenas.