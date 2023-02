Descubra as criptomoedas mais negociadas em janeiro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/02/2023 | 15:55



As criptomoedas começaram 2023 com saldo positivo. Em janeiro, o preço do Bitcoin e do Ethereum subiram cerca de 40%. Além disso, o valor de mercado das criptomoedas voltou ao patamar de US$ 1 trilhão. Além da alta nos preços, algumas criptos se destacaram pelo volume de negociação ao longo do mês.

O CEO da Digitra.com, Rodrigo Batista, comenta sobre as cinco criptomoedas mais negociadas em janeiro, segundo o CoinMarketCap. Nesta seleção, não foram consideradas as stablecoins e as criptos Bitcoin e Ethereum, por sempre ocuparem os primeiros lugares em negociação.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Aptos (APT)

O projeto Aptos foi criado por ex-desenvolvedores do Facebook e já recebeu investimentos bilionários. O token nativo da blockchain, o APT, está em tendência de alta desde o início do ano e acumulou uma valorização de 400% em janeiro, além de ser a cripto com maior volume de negociação no período.

2. Solana (SOL)

A forte ligação com a rede Solana e a FTX deixou o projeto sob alto risco de quebra após o colapso da exchange. No entanto, o esforço dos fundadores em mostrar e aprimorar a relevância do projeto para o mercado tem trazido resultados positivos, além da própria aposta no token nativo SOL. Esse último teve alta de 144% em janeiro.

3. Dogecoin (DOGE)

A favorita de Elon Musk segue no ranking de negociação, mantendo o destaque que recebe desde que o bilionário adquiriu a rede social Twitter. Em janeiro, a DOGE subiu 28% e teve um pico de transação de baleias de cripto, acumulando 86,4 mil endereços ativos na rede Dogecoin.

4. XRP

A Ripple, empresa criadora do token XRP, enfrenta uma batalha legal com a CVM americana (SEC), que pode chegar ao fim em 2023 depois de dois anos. A rede Ripple oferece transações centralizadas. Em janeiro, o XRP subiu 21% e também registrou grande movimentação em carteiras de baleias cripto.

5. Polygon (MATIC)

A rede blockchain Polygon concluiu com sucesso uma atualização em janeiro, um hard fork que promete melhorar o desempenho da rede, deixando as taxas mais baratas. O token MATIC disparou 46% em janeiro e ficou em 5º lugar como mais negociado no período.