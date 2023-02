Manoel Soares e Kondzilla são os novos integrantes do Papo de Segunda

07/02/2023 | 15:10



Novos apresentadores na área! O perfil oficial do Canal GNT compartilhou pelo Twitter nesta terça-feira, dia 7, os dois novos integrantes do programa Papo de Segunda. Um deles já trabalha na TV Globo: Manoel Soares, que marca presença toda manhã no Encontro, junto com Patrícia Poeta. Já o segundo calouro é o diretor musical conhecido como Kondzilla.

E vamos de novidades? Já temos os novos integrantes do #PapoDeSegundaNoGNT. Sejam bem vindos, Manoel Soares e KondZilla! João Vicente, Chico Bosco e todos nós já estamos ansiosos, à espera de vocês, a partir de março.

O programa semanal debate os assuntos que mais estão bombando no momento, sendo que os últimos integrantes eram Francisco Bosco, Fábio Porchat, João Vicente e Emicida. Em muitos episódios eles também recebem convidados. Porchat e Emicida, no entanto, deixaram o programa no final de 2022.