Giga Token: startup brasileira é escolhida para projeto de conectividade entre escolas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/02/2023 | 14:55



A Investtools, startup carioca de softwares, desenvolverá o Giga Token para a UNICEF, que tem como objetivo conectar todas as escolas à internet até 2030.

Em colaboração com o Giga Token e a UNICEF Venture Fund, a Investtools desenvolverá um marketplace de blockchain no qual as partes interessadas do governo podem oferecer incentivos não monetários, como incentivos fiscais, e os provedores de internet (ISPs) podem assinar contratos para fornecer conectividade às escolas em troca de tokens. A alocação de tokens para cada escola é guiada por uma “pontuação de conectividade” calculada pelo Giga. Os ISPs podem posteriormente resgatar seus tokens para incentivos não monetários fornecidos ao marketplace.

O resultado esperado é um marketplace que incentiva os provedores de internet a melhorarem a conectividade de escolas menos privilegiadas. Como prova de conceito, o projeto visa conectar ao menos um colégio como resultado do marketplace. Apoiando a missão do Giga Token, de conectividade universal às escolas, o projeto aproveita a transparência que vem junto à tecnologia de blockchain.

Em muitos países, escolas mais remotas e de difícil acesso continuam sem acesso à internet. Em muitos casos, conectar esses colégios à web não é lucrativo para os ISPs, pois a necessidade de construir uma nova infraestrutura não pode ser monetizada por meio de consumidores pagantes. O jeito de fazer negócios para conectividade em tais configurações é limitado. Por estas razões, o projeto irá explorar o desenvolvimento de um sistema baseado em incentivos, que pode funcionar em paralelo com a aquisição tradicional.

“Além de restringir as aplicações, a conexão ao blockchain garante a preservação dos dados na rede, de forma que eles não possam ser apagados e possam ser consultados publicamente, permitindo acompanhar as movimentações financeiras e ao mesmo tempo tornar o processo inteiramente auditável”, afirma David Gibbin, CEO da Investools.

A Investools foi a única empresa brasileira a ser escolhida para participar do UNICEF Venture Fund’s cohort, um conglomerado de startups que irão desenvolver um software baseado em blockchain, para apoiar a missão do Giga Token de inclusão digital conectando todas as escolas à internet. Por meio desse grupo, o Giga quer estabelecer a importância da transparência quando se fala em investimentos do desenvolvimento social. O projeto contou com a participação de 350 empresas mundiais desenvolvedoras de softwares e somente quatro foram escolhidas.

Levar Blockchain para o universo da educação vai ao encontro de um dos pontos que a Investools dá mais valor: fomentar o desenvolvimento de espaços tecnológicos seguros, marcados pela construção de laços de confiança e de transparência. O alto grau de confiabilidade e transparência do Giga Token é reforçado pelo seu formato open source. A possibilidade de que ele seja avaliado e enriquecido por terceiros dá vida à tecnologia para além da Investtools, sem criar barreiras ao acesso e abrindo oportunidades para outros desenvolvedores que queiram utilizar a tecnologia ano futuro.

Em 2021, a startup carioca desenvolveu uma solução baseada na emissão de tokens vinculados à moeda brasileira. Com isso, a partir do momento em que um determinado órgão público fizesse uma transferência financeira, seus valores estariam registrados em um sistema blockchain descentralizado. Com ele, seria possível acompanhar todas as movimentações de recursos: os destinos, as origens e os valores. Diante desse altíssimo grau de transparência, reduziria-se a chance de que os recursos públicos não seguissem para o fim ao qual eles haviam sido inicialmente destinados. A solução contribuiu para o fortalecimento de uma governança auditável, chegando a ser estimulada pelo principal banco de desenvolvimento do Brasil.

“São poucos os que dominam a tecnologia, e o know-how é insuficiente para atender às demandas da comunidade internacional. Por isso, participar de um grupo seleto de especialistas promovido pela UNICEF Venture Fund – sobretudo representando um país cujo baixo investimento em desenvolvimento tecnológico oferece um cenário desafiador à pesquisa – é uma grande honra”, diz David.