Alfa Romeo lança carro, detalha mudanças e anima Bottas: 'Vamos buscar o melhor'

07/02/2023 | 14:38



A Alfa Romeo lançou nesta terça-feira seu novo carro para a temporada 2023 da Fórmula e, diferentemente de outras equipes que fizeram lançamentos mais focados na pintura, detalhou as mudanças técnicas do veículo. O C43 ganha vida com modificações pontuais, principalmente em sua traseira, e as primeiras impressões animaram o finlandês Valtteri Bottas, décimo colocado da temporada passada pilotando o C42.

"Precisamos fazer mais, é simples assim, precisamos sempre buscar o melhor, buscar o mais alto, toda a equipe e eu inclusive. Precisamos sempre melhorar, é isso que nos move. Então, espero mais consistência, mais pontos, melhores resultados - como chegar lá, isso é que é complicado. Isso vem de todos os detalhes e do trabalho muito, muito duro, juntos como uma equipe", comentou o piloto.

Bottas faz, neste ano, sua segunda temporada pela Alfa Romeo, equipe que o faz se sentir em casa. Ele considera que tem um "papel diferente" do que aquele que teve durante os anos em que correu pela Mercedes. A parceria atual permite ao finlandês participação mais intensa nos processos internos, inclusive no desenvolvimento do carro.

"Definitivamente, tem sido interessante, como já disse várias vezes, nesta equipe sinto que meu papel tem sido muito diferente do que já tive, realmente, na Fórmula 1", disse. "Um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de informação passando por mim, de certa forma. Obviamente, o trabalho começou no início do ano passado, juntos. Tentei contribuir com toda a minha experiência e conhecimento técnico que acumule", concluiu.

O C43

As mudanças do C43 em relação ao C42 começam já na pintura. A cor branca, que tinha bastante destaque no ano, deu lugar ao preto e só é usada nas fontes do número e nomes da equipe e patrocinadores. Quanto à estrutura, Jan Monchaux, diretor técnico da Alfa Romeo, explica que houve "uma grande mudança de arquitetura" na traseira, estendendo-se à suspensão, caixa de câmbio, sistema de resfriamento, carroceria, entre outros ajjustes.

""Identificamos áreas nas quais pensávamos que ainda havia potencial para ser desenvolvido, potencial que não poderíamos desenvolver na temporada de 2022. Nós nos concentramos principalmente na parte traseira do carro, onde apenas queríamos ser corajosos o suficiente para dar o próximo passo em termos de desenvolvimento puro na traseira, o que abriu a porta para muitas outras soluções que não poderíamos implementar no ano passado", disse o diretor.

Houve mudança no eixo traseiro a partir da reformulação da suspensão traseira, o que levou ao processo de refazer também a carcaça da caixa de câmbio. Segundo Monchaux, isso "abre as portas para novos layout, especialmente no lado da refrigeração, que, uma vez no lugar, permitiu desenvolver a carroceria".

"É uma grande mudança para nós em termos de carroçaria e como lidamos com o ar quente que sai dos radiadores, em comparação com o carro do ano passado. Não é uma revolução, já que soluções semelhantes já estavam no grid no ano passado, mas é algo que não poderíamos implementar sem uma grande mudança na arquitetura", completou.

O C43 vai para a pista no final de semana, quando serão realizado testes em Barcelona. A primeira corrida do ano será no Circuito Internacional do Bahrein, daqui a um mês, dia 5 de março.