Bolsas da Europa fecham mistas, após dado da indústria alemã

07/02/2023 | 14:22



Os mercados acionários europeus fecharam mistos hoje, à medida que investidores ponderaram balanços de grandes empresas com dados que indicaram desempenho negativo da indústria alemã.

O CAC 40, em Paris, caiu 0,07%, a 7.132,35 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta 0,36%, a 27.118,74 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,14%, a 9.172,40 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve alta 0,28%, a 5.923,57 pontos. As cotações são preliminares.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,36% a 7.864,71 pontos. A ação da BP liderou os ganhos do índice, em alta de quase 8%, após a petroleira informar que teve lucro recorde em 2022. Em análise enviada a clientes, a AJ Bell afirma que papéis de bancos e empresas de energia se tornarão mais atraentes para investidores caso o otimismo sobre os juros estarem perto do topo se provar equivocado. "De certa forma, o movimento de hoje no FTSE 100 já reflete esse pensamento do investidor".

Segundo a CMC Markets, a Shell também foi impulsionada pelos resultados da BP, tendo alta de mais de 2%.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em baixa de 0,16% a 15.320,88 pontos. Com dados de produção industrial da Alemanha abaixo da expectativa do mercado, tanto a Capital Economics quanto a Oxford Economics apontaram para uma possível recessão no país no primeiro trimestre de 2023 - visto que o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2022 do país já registrou uma queda inesperada. A visão de contração na economia afeta os mercados principalmente pela queda do consumo.

Apesar disso, dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC francês, François Villeroy de Galhau disse à Bloomberg que a zona do euro deverá evitar recessão este ano.

Na França, empresas foram afetadas por protestos e greves em diversas cidades do país contra o plano de previdência proposto pelo presidente, Emmanuel Macron. O movimento causou interrupção de serviços de energia, petróleo, transporte e gás no país. A Eletricite de France teve baixa de mais de 0,1%, enquanto a refinaria TotalEnergies, apesar de também registrar greve, teve alta de quase 3%, ambas na Bolsa de Paris.

Olhando ainda para as empresas, o banco francês BNP Paribas teve alta de mais de 2,5% na Bolsa de Paris, após divulgar maior receita no quarto trimestre de 2022 ante terceiro trimestre do mesmo ano, além de anunciar plano de recompra de ações de US$ 5 bilhões.

*Com informações da Associated Press.