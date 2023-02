Perfis de Amanda, Bruna Griphao e Larissa se pronunciam após brothers fazerem comentários sobre seus corpos no BBB23

07/02/2023 | 13:11



Mais uma polêmica no BBB23. Recentemente, a web foi tomada por um vídeo de Gustavo, Cristian e Cezar Black fazendo comentários sobre os corpos de Bruna Griphao, Amanda e Larissa enquanto elas trocavam de roupa. Os brothers estavam observando as câmeras através do Quarto do Líder quando tudo aconteceu - e a cena chegou a ser transmitida no programa ao vivo da última segunda-feira, dia 9.

Com a situação, os perfis oficiais das três sisters decidiram se manifestar e repudiar o comportamento dos homens.

No vídeo abaixo vemos algo grosseiro: três participantes usando as câmeras do líder para avaliarem e criticarem o corpo das meninas. Isso não é brincadeira! É MACHISMO! Repudiamos essa conversa, em respeito às meninas e a todas as mulheres, escreveu o perfil de Amanda.

Deixamos isso aqui para que vocês pensem bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação. #ForaCezar, publicou o perfil de Larissa.

O perfil de Bruna reforçou:

Não à toa, reiteramos que somos #ForaCezar nesse paredão. Ainda que Bruna, Larissa, Amanda ou qualquer outra mulher da casa esteja no pay-per-view, não podemos fechar o olho para as falas que objetificam elas ou que as inferiorizam, além de piadas. Nós repudiamos esses tipos de comentários sobre a Bruna e sobre as mulheres, bem como essas falas machistas, que se já são ditas ao vivo, imaginem nas rodas de conversas de homens por aí e que não ouvimos. Como sempre dizemos: respeito é palavra de ordem.