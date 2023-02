Mara Maravilha se compara com Chaves após ser dispensada do SBT

07/02/2023 | 13:11



Mara Maravilha lançou o primeiro episódio de seu mais novo podcast - Pod Mara. Durante a primeira conversa, a apresentadora falou sobre sua jornada no SBT, emissora da qual ela foi dispensada recentemente.

Sobre o assunto, declarou:

- Quem não sofre por causa de inveja? Eu me vejo como um Chaves. Ele era o menor da vila, morava num barril, mas era invejado e perseguido. Muitas vezes somos invejados não pelo que temos, mas pelo que somos. E eu sou Mara Maravilha. Uma pessoa feliz, que dá a volta por cima.

E continua:

- Eu acho que quem está lá tem o direito de fazer o que quer, tanto o departamento artístico quanto o comercial. Mas eu faria algumas coisas de forma bem diferente. O SBT nunca saiu dentro de mim, e a Mara vai fazer parte sempre do SBT. Só que agora eu renovei minhas asas e vou fazer novos voos. Isso não quer dizer que não vou estar na emissora. Puxa vida! Só tenho gratidão, histórias lindas. Então com certeza vocês vão me ver lá no SBT muitas vezes, mas agora vou poder aceitar mais os convites das outras emissoras e logo logo terei novidades para vocês.

Eita! Mara foi para a emissora em 2016. Antes disso, ela participou de A Fazenda 8, na Record TV. No SBT, ela fazia parte do Fofocando, conhecido atualmente por Fofocalizando. Além disso, também foi jurada no Programa do Ratinho.