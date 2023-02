Maraisa confunde fãs ao brincar com semelhança entre ela e Maite Perroni

07/02/2023 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 6, Maraisa publicou a foto de Maite Perroni e seu marido, Andres Tovar, com uma legenda se declarando ao rapaz. O tweet foi uma brincadeira com a semelhança entre as duas artistas.

Amore mio. Saudade que eu estava dele?

Nos comentários, seus seguidores entraram na piada. Mas muitos outros se perderam e acreditaram que fosse a dupla de Maiara na imagem, ao invés da RBD, principalmente pela publicação vir logo depois da sertaneja ter desabafado sobre sua solteirice.