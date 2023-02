Lizzo compartilha vídeo com reação polêmica de Adele quando Harry Styles ganhou Grammy de Melhor Álbum do Ano

07/02/2023 | 13:11



Após viralizar nas redes um vídeo em que Adele supostamente teria se levantado para sair quando Harry Styles ganhou o Grammy de Melhor Álbum do Ano, internautas encontraram registros de outros ângulos que comprovam que a cantora estava apenas mudando de lugar. Ao compartilhar uma gravação do momento, Lizzo mostrou qual foi a verdadeira reação da artista.

Ambas as famosas concorriam com o britânico pela categoria, assim como outros músicos como Abba, Bad Bunny, Beyoncé, Brandi Carlile, Coldplay, Mary J. Blidge e Kendrick Lamar.

Em sua conta do TikTok, Lizzo publicou um vídeo que gravou com o celular quando o vencedor foi anunciado na cerimônia. Nele, é possível ouvir gritos de comemoração e a dona do hit About Damn Time feliz pela conquista do amigo. Adele fez algumas caretas ao ser filmada, indicando que Harry é quem deveria estar sendo registrado.