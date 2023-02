Modo Rua do Nubank: veja como habilitar funcionalidade que limita transações

Bianca Bellucci

No ar desde outubro do ano passado, o Modo Rua do Nubank adiciona uma camada extra de proteção em transferências via Pix e TED, além de pagamentos de boletos. Na prática, a ferramenta permite que os usuários determinem um valor máximo para realizar transações quando estiverem fora de casa. A seguir, veja como habitá-lo em seu telefone.

1. Abra o aplicativo do Nubank. Em seguida, clique no ícone de perfil, localizado no canto superior esquerdo da tela.

2. Dê um toque em “Modo Rua”.

3. Leia a explicação sobre como funciona o recurso e pressione “Continuar”.

4. Acesse a opção “Pix, TED e Boletos”.

5. Digite um valor máximo para realizar transferências por Pix e TED e pagamentos de boletos sem precisar de liberação por biometria.

6. Você será redirecionado para a tela do passo 4. Selecione “Continuar”.

7. Agora, adicione uma rede Wi-Fi segura. Assim, você dá permissão para realizar transações dentro dela, independentemente do valor estipulado.

8. Aperte “Ativar Modo Rua”.

9. Para finalizar, o Nubank pedirá uma prova de reconhecimento facial. Com ela enviada – e aprovada –, o recurso já estará habilitado.

Na galeria, veja em capturas como ativar o Modo Rua do Nubank. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: