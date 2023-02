Equipe Ambiental resgata pássaros de cativeiro ilegal em Ribeirão Pires

Da Redação



07/02/2023 | 12:13



Uma denúncia anônima levou os agentes ambientais do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal até um cativeiro no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires, onde gaiolas com 28 pássaros mantidos ilegalmente no local foram encontradas.

Segundo o departamento, as aves estavam desnutridas e presas em locais sem condições de higiene. Entre as espécies resgatadas estavam algumas que não podem ser mantidas em cativeiro como Coleirinhas, Tico-tico, Canários da Terra, Rolinhas e Pixoxó. Os pássaros passaram por uma avaliação veterinária e, após os cuidados, serão reintroduzidos à natureza depois de um período de quarentena. As espécies que não puderem voltar aos seus habitats serão encaminhadas para uma reserva ambiental adequada.

O responsável pelo cativeiro foi encaminhado ao 1º DP da cidade. A lei federal nº 5197/67 prevê pena de um até cinco anos de reclusão mais uma multa. Os telefones para denúncias são: 4824-4197 ou 97211-1112 (WhatsApp).